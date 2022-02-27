Ландсбергис упомянул о еще более жестких санкциях в отношении России

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье сказала, что в Литве нет никаких признаков опасности в связи с войной в Украине. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заметил, что санкции в отношении агрессора могут еще больше ужесточить.

Ландсбергис сказал, что настроение в мире в отношении Украины быстро меняется в хорошую сторону.

"Если раньше посылали мысли и молитвы, то сейчас "Стингеры" и Jawelin. Каждый день к помощи присоединяются новые страны", – заметил министр.

Что касается санкций, он заверил, что будут говорить об их расширении.

"Есть вероятность, что мы сделаем третий шаг в сторону ужесточения санкций в отношении России", – заметил Ландсбергис.

Шимоните подчеркнула, что "никаких инцидентов, кибератак и других беспокоящих моментов в Литве пока нет".

Она напомнила, что в субботу правительство закрыло литовское воздушное пространство для российских самолетов.

По словам Шимоните, по прежнему Украине оказывают всевозможную помощь.

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