Против войны: в Вильнюсе пройдет митинг памяти Бориса Немцова

В это воскресенье в Вильнюсе состоится акция памяти Бориса Немцова, убитого 7 лет назад. Мероприятие организует Форум свободной России. В нем примут участие российские политики и политэмигранты.

"Борис Немцов посвятил свою жизнь построению свободной и демократической России, он всегда выступал против войны, которая сегодня вновь стучится в наши двери. 7 лет назад его убили.

В это воскресенье мы вспомним нашего друга и настоящего гражданина своей страны, отдавшего жизнь за нашу свободу, а также скажем нет новой военной агрессии путинского режима против Украины", - говорится в сообщении Форума Свободной России.

Митинг состоится в сквере Бориса Немцова, Вильнюс, Литва (Latvių g. 53) 27 февраля 2022, с 14:00 до 15:30. Число заявленных участников митинга – 50 человек

Участники принесут цветы и свечи, а также плакаты против войны с Украиной.

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