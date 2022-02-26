Науседа призывает Сообщество предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Сообщество предоставить подвергшейся нападению кремлевских войск Украине статус кандидата в Евросоюз.

Он также сказал, что при нынешнем формировании европейской перспективы для Украины "мы формулируем ее так, что никто не понимает, о какой перспективе мы говорим".

"Вот почему я думаю, что нас следует очень четко сказать, и это дело не самого далекого будущего, мы должны говорить о предоставлении статуса кандидата теперь", - сказал глава государства на пресс-конференции в Вильнюсе в субботу вечером.

"Разумеется, чтобы стать членом ЕС, нужно соответствовать определенным требованиям, которые сегодня Украине выполнить бесконечно сложно", - добавил он.

Науседа сказал, что в субботу говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул руководителю Литвы, что этот шаг ЕС побудил бы украинцев бороться, "потому что они будут знать, что завоюют эту перспективу для своих детей".

"Вот почему это не просто политический вопрос, это моральный вопрос", - сказал президент Литвы.

Он в субботу обсудил этот вопрос в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Думаю, что он нас действительно слышит. Вижу, что он хочет с нами разговаривать", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что политика Германии по украинскому вопросу сдвигается в "ту сторону, в которую мы бы хотели".

Россия, которая перед этим сконцентрировала стотысячные силы, на этой неделе вторглась в Украину, начав широкомасштабную военную операцию во всей стране, включая и столицу Киев.

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