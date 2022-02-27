Неужели Запад не слышит и не умеет читать: Путин хочет получить не только Украину

Неужели Запад не слышит и не умеет читать, амбиции президента Владимира Путина на Украине не заканчиваются, удивляется и предупреждает политолог Института международных отношений и политических наук Лауринас Йонавичюс.

"Странно, что надо повторять очевидные вещи. Диктатор Путин заявил, что Россия добивается трех целей: Нет членству Украины в НАТО, обязательств Запада не расширять НАТО и отвести оружие к границам 1997 г. Позже он еще прибавил, что требует признание Крыма. Запад, к сожалению, пока не промычал даже о серьезных экономических санкциях, не говоря о военном ответе, а диктаторы только его и понимают. Логика за такой реакцией такая – возможно, диктатор возьмет Украину и не полезет на Запад", – комментировал Йонавичюс.

Однако политолог удивлен, "неужели Запад не слышит и не умеет читать".

"Третье требование, т.е. разоружение всей Центральной Европы (14 стран), вступивших в НАТО позже. Диктатор уже доказал, что, если не чувствует существенного сопротивления, будет добиваться максимума. Диктаторчик Медведев открыто сказал – "знаем, что будут санкции, мы готовы". Чтобы было проще понять – за Украиной придет очередь стран Балтии (их легче всего захватить) Польши и Румынии (там стоят системы ПРО). Точка.

Чтобы эти аргументы не показались недостаточными, вот еще. Непрекращение торговли (особенно в сфере энергетики) означает, что Запад, который платит за российские товары, сам финансирует российскую экспансию. Не только не дает жесткий ответ, но и по сути поощряет агрессивное поведение. Неужели это сложно понять?", – писал Йонавичюс.

Критически санкции оценил и дипломат Альбинас Янушка.

"Американские санкции SWIFT не касаются, поскольку с этим не соглашался ЕС. Но говорят, что другие санкции ничем не мягче отключения от SWIFT. Британцы атаковали нескольких основных олигархов, но больше 1500 из них санкции не коснулись. Наш президент вместе с другими очень быстро, без какого-то боя одобрил санкции, их представили ЕК. SWIF не было, санкций в отношении Владимира Путина не было. Украина быстрее в ЕС? Но до того времени надо сохранить Украину, чтобы она не стала Беларусью", – писал Янушка.

"Это долгосрочные санкции, которые в долгосрочном периоде скажутся на экономике России. Позже", – оценил дипломат принятые санкции.

Он напомнил, что цены на нефть выросли, но Россия остается второй по ее продажам в мире и первой по продажам газа, поэтому Германия и другие страны дальше "будут оплачивать агрессию".

"Трудно не чувствовать обмана этих лицемерных и бессильных обещаний. Это злит, но это реальность. Сегодня мы видели, сколько и чего мы – ЕС и Западный мир – как единая система можем из себя выдавить. Потому что мы зависимы от таких автократий, как Россия и Китай, и планировали/планируем дальше зависеть. Но всегда приходит время дорогой расплаты за дешевизну – нам самим или другим – сейчас это касается украинцев", – писал Янушка.

Он указал, что сейчас ясно одно - Украине можно помочь только оружием, которое доставить непросто.

"За что мне не стыдно, так это за гражданское сознание литовцев, инициативы, предложения. Украина перебирается спать в метро, Киев готовится к решающему бою, а наши лидеры продолжают диктовать Брюсселю за бокалом вина", – писал он в четверг в фейсбуке.

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