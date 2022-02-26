Когда может быть принято решение, она пока не сказала.
"Наша цель, чтобы решение было принято как можно скорее, но назвать конкретную дату я не могу. Из того, что я осторожно слышу, кажется, что резких возражений уже не осталось", - сказала Шимоните на пресс-конференции в субботу.
Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис в пятницу сказал BNS, что решения об отключении России от SFIWT могут быть приняты на следующей неделе.
После отключения России от SWIFT большинство финансовых операций с этой страной станет невозможно.
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