Правительство Литвы закрыло воздушное пространство для российских самолетов

Правительств Литвы 26 февраля закрыло воздушное пространство для российских самолетов.

Такое решение было принято, поскольку Кремль продолжает военные действия на территории Украины.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис сказал, что воздушное пространства закроется в полночь, есть "некоторые исключения".

"Они связаны с аварийной посадкой, гуманитарными полетами", - сказал он.



О соответствующих решениях в субботу сообщили Латвия и Эстония.

По словам премьера Ингриды Шимоните, правительство Латвии также должно утвердить это решение в ближайшее время, между тем в Эстонии для этого достаточно решения министра.

"Мы немного скоординировались, чтобы инициативы не были отдельными", - сказала премьер.

В свою очередь, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что в ответ на войну России в Украине наблюдается много инициатив, однако они действенный только тогда, "когда проводятся в жизнь в группе государств".

"Вчера в Брюсселе я высказал очень четкую позицию, что, прошу, давайте осуществлять все инициативы совместно. Пути принятия решения различны, где-то нужно одобрение правительства, где-то - постановление министра, время отличается, так что лучше это согласовать".

"Нужно не забыть правовые моменты, есть международные договоры, двусторонние договоры, их оценка", - добавил он.

Россия, которая перед этим сконцентрировала стотысячные силы, на этой неделе вторглась в Украину, начав широкомасштабную военную операцию во всей стране, включая и столицу Киев.

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