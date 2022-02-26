Жалимас: Гаагский суд мог бы приговорить Путина к пожизненному заключению

Декан юридического факультета университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас не сомневается, что как президента России Владимира Путина, так и президента Беларуси Александра Лукашенко могут судить за военную агрессию в Украине и осудить за нее в Международном уголовном суде.

"Не надо надеяться на быстрый процесс в таком вопросе, но, что Путина, как и Лукашенко, должны судить, его есть за что судить. Ведь это преступление агрессии. Как минимум. Я не говорю о преступлении против человечества, военных преступлениях, которые сложнее так сразу доказать, но за агрессию Путин и Лукашенко явно в ответе", – сказал в интервью LRT

Жалимас.

"Они приняли решения. Один - начать военную операцию, а другой - участвовать в ней. Это преступление международной агрессии. Это юрисдикция Международного уголовного суда", – уточнил он.

Бывший председатель Конституционного суда Литвы Жалимас согласен с тем, что процесс будет долгим, но, по его оценке, агрессоры должны быть приговорены к самому жесткому наказанию.

"Наказание – пожизненное заключение. Мы гуманны", – сказал он.

После того как Россия начала военное вторжение в Украину, министерства Юстиции и Иностранных дел Литвы рассматривают возможность обращения к прокурору Международного уголовного суда (МУС).

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, есть намерения от имени Литвы, в соответствии с 15 статьей Римского статута, в связи с началом Россией войны против Украины на ее территории предоставить информацию прокурору МУС о совершаемых преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В настоящее время Минюст совместно с МИД сформировали неформальную рабочую группу, в которой анализируются правовые возможности того, чтобы агрессия против Украины получила оценку в контексте международной ответственности.

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