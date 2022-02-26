Премьер-министр Литвы предупреждает о провокациях: это намеренные действия и абсолютная ложь

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу на пресс-конференции сказала, что в Литве уже наблюдаются провокации, людей обманывают, заставляют паниковать, снимать деньги со счетов, связывая это с возможным отключением России от системы SWIFT.

Она сказала, что в Литве ситуация по-прежнему стабильная.

"В Литве все стабильно, ситуация под контролем. Что мы видим, чего видим больше, за что все мы благодарны, больше всего благодарны украинцы – много инициатив, связанных с оказанием помощи. Это очень важно, за это благодарю", – сказала она.

Шимоните напомнила, что и вчера на пресс-конференции она говорила о повышенном интересе к наличным деньгам.

"Тут ничто не изменилось, если кто-то видит необходимость в обналичивании средств, хотя для этого нет повода, может снять деньги. Наличных у Литвы достаточно. Однако могут быть, это зависит от логистики, отдельные нюансы. Но на что я хочу обратить внимание, так это попытки провоцировать, полиция их выясняет", – сказала она.

По словам премьера, пытаются сеять панику, связывать отключение России от SWIFT с ситуацией в банкоматах Литвы. "Подчеркиваю, это глупости и ложь. И если вы увидите человека, который громко говорит об этом по телефону, может он так думает на самом деле. Но не исключено, что это намеренные действия. С целью вызова дискуссии в обществе", – сказала она.

Премьер заметила, что Литва хотела бы, чтобы решение ЕС по отключению России от системы SWIFT выяснилось как можно скорее.

"Сейчас не могу назвать конкретную дату. Из осторожных слов, которые я сейчас слышу, никто не высказывается категорически против", – сказала она.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу сказал BNS, что решение по отключению России от SWIFT может быть принято на следующей неделе.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заметил, что ситуация с безопасностью в нашей стране непростая.

"Два наших соседа ввязались в агрессивную войну против Украины. Но, что касается Литвы, все эти планы, все консультации на уровне НАТО, Литва получала и получает необходимую помощь. И мощности НАТО в Литве постоянно растут", – сказал Анушаускас, заметив, что в Литву прибудут еще 70 военных из Нидерландов.

Министр сказал, что в Украине ситуация остается сложной. "Я каждый день общаюсь с главой МО Украины, украинцы акцентируют необходимость в помощи. Сейчас я уже вижу в СМИ и англичане об этом сообщили, есть страны, которые готовы оказать помощь Украине. (…) Я должен сказать, что все сказали, какую помощь окажут. Многие страны, которые сомневались в предоставлении помощи летальным оружием, изменили свое мнение, они окажут такую помощь", – сказал Анушаускас.

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