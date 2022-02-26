Находящиеся в Литве украинцы заполонили посольство: что нам делать?

Находящиеся в Литве украинцы с первого дня российской агрессии заполонили консульский отдел посольства Украины в Вильнюсе. Некоторые из них хотели узнать, что им сейчас делать, другие планировали ехать на родину за близкими.

"Я чувствую себя нехорошо, там осталась вся моя семья, ребенок – тоже, извините", – сказала журналисту LNK женщина.

"Мы не знаем, как попасть домой. Не хочется что-то комментировать, поскольку в стране сложная ситуация, поэтому – без комментариев. Мы хотим знать, как попасть домой и все. Там наши семьи, наша работа, друзья и другие", – сказала другая женщина.

Встреченные у посольства мужчина и женщина сказали LNK, что пришли узнать, что им делать.

"С Украиной нет нормальной связи, мы должны понять, что нам делать дальше, как нам поехать в Украину, как нам быть здесь – никакой информации нет, мы должны понять, что нам делать дальше", – не скрывал растерянности мужчина.

По его словам, в 2009-2010 гг уже было ясно, что Россия - агрессивная страна и что раньше или позже она пойдет войной на Украину, пока ее кто-то не остановит. Собеседник считает, что другие страны должны стоять на стороне Украины, иных вариантов нет.

"Я надеюсь их уничтожат, и их нигде не останется", – ответил он на вопрос, пойдет ли Россия дальше или остановится в Украине.

"В Украине началась паника, война – больше я ничего не знаю, сказали, очень страшно – просили, чтобы я за ними приехал, – сказал другой украинец. – Казалось, что я живу в цивилизованной стране, XXI век, а тут военные действия, стреляют на улицах. Многие мои знакомые в Украине служат в армии и полиции".

Он сказал, что намерен ехать в Украину через Польшу, забрать семью и вернуться, поскольку он здесь работает.

"Будем просить убежища", – сказал он, прибавив, что хочет мира, чтобы не гибли мирные жители.

Украинец, работающий в Литве 6 лет сказал, что не знает, что ему сейчас делать.

"Моя семья там – жена, дети", – сказал он.

"С ними жить невозможно, с ними всегда было плохо", – сказал он о россиянах.

Женщина, которая приехала в Литву год назад, сказала LNK, что приехала в Литву, поскольку предполагала нечто подобное.

"ой муж из Украины, мы долго там жили. Чтобы защитить семью, мы приехали в Литву", – сказала она.

Женщина сказала, что поддерживает связь с близкими, которые слышат взрывы, прячутся в подвалах. По ее словам, люди реагируют по-разному – одни готовы остаться и записываются в отряды самообороны, а другие уехали за границу.

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