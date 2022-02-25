НАТО перебрасывает на свой восточный фланг силы быстрого реагирования для сдерживания России

НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования NRF на свой восточный фланг для сдерживания России, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после видеоконференции глав государств и правительств 30 стран НАТО в пятницу.

Он не уточнил, где именно планируется дислоцировать эти силы.

Страны НАТО в совместном заявлении, принятом по итогам видеоконференции, подчеркнули твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. "Мы сделаем все, что необходимо, для защиты и обороны каждого союзника и каждой пяди территории НАТО. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты наших союзников", - говорится в документе.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране.

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