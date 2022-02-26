Горючего хватит: сбоев нет, бизнес просит жителей вести себя ответственно

На литовских АЗС положение нормальное, нехватки в горючем нет, сказали представители бизнеса, комментируя нынешнюю ситуацию.

Исполнительный директор союза литовских АЗС Видас Шукис сказал, что АЗС - это не хранилища и вполне естественно, что иногда горючего не хватает.

"Горючее есть, все есть. Я только что говорил с несколькими коллегами, с нашей стороны о нехватках не было и речи, но вы представьте: кто-то вчера днем поднял шум, наговорил всякого, запугал людей, они бросились на заправки", – сказал Шукис.

"Когда мы работаем в нормальном режиме, да, может, на каких-то заправках и закончилось горючее, но сегодня они пополнят запасы, не вижу проблем. (...) АЗС - не хранилища, там запасы через какое-то время пополняют", – заметил он.

Гендиректор Circle K Lietuva Скирмантас Мачюкас сказал, что в их сети горючего достаточно.

"Мы заметили, что клиенты активизировались, но призываем людей к спокойствию. Мы готовы обеспечить нормальные поставки горючего, других товаров и обычное предоставление услуг. В последнее время команда Circle K работала над тем, чтобы заручиться сотрудничеством с альтернативными поставщиками и обеспечить запасы во всех терминалах", – сказал Мачюкас.

"Мы не собираемся пользоваться растущим спросом на горючее и подтверждаем в свете чувствительной ситуации, что цены останутся максимально низкими, цена изменится только если изменится себестоимость", – заверил он.

Глава сети Jozita Йонас Йокубаускас сказал, что никаких проблем нет. "Пока нехватки нет. Потребность выросла, мы будем стараться, чтобы горючего было достаточно. Если на Orlen Lietuva на хватит горючего, не хватит и у нас, а если будет, мы будем возить горючее днем и ночью, зимой и летом, на сто лет вперед. Важно, чтобы Мажейкяй производил, а мы будем возить", – сказал он, заметив, что цена зависит от оптовых цен.

Директор сети Alauša Альгимантас Чаплинскас сказал Delfi, что не видит проблем с поставками горючего.

"В нашей сети все хорошо, ситуация под контролем, наши клиенты могут быт спокойны. Мы работаем, никакого ажиотажа нет", – пояснил он.

Директор розничной торговли Viada LT Витаутас Бацявичюс сказал, что пока наплыва клиентов на АЗС нет.

"Но вчера во второй половине дня очереди образовались, в основном – в Вильнюсе. Люди заливали полные баки", – сказал он.

Представители Neste Lietuva информировали Delfi, что пока что-то комментировать рано, когда будет информация, тогда сообщат.

Шукис сказал, что нехватка горючего может быть связана с сезоном, завершается зима, некоторые АЗС могли хранить меньше горючего, если планировали изменить его класс с зимнего на весенний.

"На рынке поставок горючего паники нет, на уровне цен на нефть причину паники комментировать не буду, не хочу распространять дезинформацию, но цена на нефть не растет – вчера выросла, сейчас не растет", – сказал он.

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