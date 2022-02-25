Глава МИД Литвы: торговля с Россией – финансирование вторжения в Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что торговля с Россией - это финансирование вторжения в Украину.

"Еще вчера торговля с Россией должна была поощрять изменения. Сегодня это уже финансирование вторжения", - написал министр в своем фейсбуке в пятницу.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране.

Западные страны ответили на действия Кремля различными санкциями, в числе которых - ограничения для российских секторов финансов, энергетики, транспорта, а также ограничения торговли, экспорта, его финансирования.

И все же Запад пока отказывается отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT.

Часть экспертов говорит, что объявленные на сегодняшний день санкции для России носят лишь частичный характер и будут мерами ограниченного воздействия, а сомнения по поводу более жестких мер могут быть связаны с нежеланием прекращать торговые связи со страной.

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