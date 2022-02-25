Интернет-магазин Pigu.lt прекращает торговлю российскими и белорусскими товарами

Литовский интернет-магазин Pigu.lt сообщил об отказе от торговли товарами российских и белорусских производителей. Они составляют менее 1% товаров в этой сети.

Согласно сообщению Pigu.lt, торговля этими товарами прекращена во всех электронных в магазинах, входящих в группу PHH Group: 220.lv в Латвии, Kaup24.ee и Hansapost.ee в Эстонии и HobbyHall.fi в Финляндии.

Pigu.lt также будет поощрять выбор товаров, произведенных в Украине – на их маркировке будет четко указано происхождение товара.

Литовские торговые сети Maxima, Rimi, Iki, Norfa и Barbora уже заявили о прекращении торговли российскими и белорусскими товарами, их дистрибуцию в Литве также прекратила компания Mineraliniai vandenys, управляемая MV Group.

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