Ландсбергис: Путин все просчитал правильно, европейцы побоятся

Профессор Витаутас Ландсбергис в пятницу заявил, что из-за начала войны с Украиной Россию должны исключить из ООН, а Владимир Путин все просчитал правильно, Европа испугается и не тронет его.

"Российский дурдом – против нормального мира", – писал в пятницу профессор в фейсбуке. По его мнению – пора всем и везде говорить прямым текстом.

"И не только говорить. Война есть война. Каннибалы есть каннибалы. ООН - не организация каннибалов. Путинскую Россию должны исключить из ООН и других международных организаций, общаться с ней можно только через посредников. Кто взял бы на себя это? Не унижаясь, поскольку это капитуляция. Может, это мог бы быть Китай, от которого ждут более ясной позиции в вопросе войны России против нормального мира. А почему главаря не отправляют в Гаагский трибунал? Кажется, европейские взяточники, агенты наложили в штаны, и этого не делают. Он правильно просчитал: "побоятся", – писал Ландсбергис.

В Брюсселе 24 февраля лидеры стран ЕС договорились о жестком пакете санкций в отношении России. Президент Литвы Гитанас Науседа на Совете ЕС высказался за отключение России от системы nuo SWIFT, но решение по этому вопросу не было принято.

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