"Если у вас есть свободная квартира, дом или комната - заполните форму и предоставьте жилье украинцам, спасающимся от ужасов войны. Если вы военный беженец и вам нужно жилье в Литве - заполните анкету военного беженца и мы найдем вам временный дом в Литве. Мы "Сильны вместе!", - говорится в сообщении.
Больше информации:
страница Facebook - https://www.facebook.com/MesStiprusKartu
Сайт - https://stipruskartu.lt/ru/
Бесплатный номер помощи - 1827
#Stiprūskartu — инициатива отряда Pelėdos союза стрелков Литвы.
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