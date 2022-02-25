Инициатива "Сильны вместе" поможет координировать предоставление убежища украинским беженцам в Литве

"Не будьте равнодушным, принимайте братьев из Украины", - говорится на сайте инициативы Stiprus kartu ("Сильны вместе"), которая призывает помочь бегущим от войны в Литву жителям Украины.

"Если у вас есть свободная квартира, дом или комната - заполните форму и предоставьте жилье украинцам, спасающимся от ужасов войны. Если вы военный беженец и вам нужно жилье в Литве - заполните анкету военного беженца и мы найдем вам временный дом в Литве. Мы "Сильны вместе!", - говорится в сообщении.

Больше информации:

страница Facebook - https://www.facebook.com/MesStiprusKartu

Сайт - https://stipruskartu.lt/ru/

Бесплатный номер помощи - 1827

#Stiprūskartu — инициатива отряда Pelėdos союза стрелков Литвы.

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