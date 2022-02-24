Митинг в поддержку Украины прошел в Укмерге

ru.DELFI.lt

Укмерге

В Укмерге прошел митинг в поддержку Украины и с осуждением российской агрессии в отношении этого независимого государства. Были исполнены гимны Литвы и Украины.

Статьи по теме: