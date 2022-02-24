МИД Литвы приостанавливает выдачу виз россиянам

После того как Кремль начал военные действия в Украине, Министерство иностранных дел Литвы 24 февраля сообщило о том, что приостанавливает выдачу виз россиянам.

"В знак солидарности с Украиной и ее жителями, столкнувшимися с военной агрессией России, МИД приостанавливает выдачу виз россиянам", – сказано в сообщении.

В четверг рано утром президент России Владимир Путин объявил о военной инвазии в Украину. Украинские города стали обстреливать ракетами, в Украину послали танки и военных. В понедельник Путин признал независимость ДНР и ЛНР.

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