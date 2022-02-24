Глава МВД: в Литву может прибыть 20% украинцев, добравшихся до Польши

После того, как Россия начала войну с Украиной, в Литву могут прибыть 20% украинцев, добравшихся до Польши, однако назвать их точное число невозможно, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Ситуация такая, что сказать, какое это число, сложно, но мы все понимаем, что мы не первая страна - они сначала доберутся до других стран и тогда уже попадут в Литву, так что первая - Польша, и оттуда они попадут в Литву, это наиболее реальный сценарий", - сказала министр ВД журналистам в четверг.

"Нам известно, что около 20% людей, которые попадут в Польшу, предположительно планируют приехать в Литву", - добавила она.

По словам министра, пока не ясно, сколько украинцев сейчас находится на границе с Польшей, однако "этот поток имеет место, и мы видим это из той информации, которая подается публично".

"Мы договорились, что будем координировать свои действия и ускорим процессы", - сказала Билотайте.

По ее словам, первые беженцы из Украины могут прибыть уже в четверг вечером.

"Мы со всей серьезностью относимся к ситуации и готовимся", - сказала глава МВД.

Сейчас Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, однако рассматриваются и другие сценарии.

"У нас три четких сценария. Первый: имеющееся число мест для расселения - около 10 тыс. Второй сценарий (...) - если 20 тыс. человек прибудет в Литву. И, такой уже, я бы сказал, критический - около 30 тыс. человек (...)", - сказал вице-министр ВД Виталиюс Дмитриевас.

По данным МВД, Польша сейчас готова принять около 200 тыс. человек, Латвия, Румыния и Словакия - по 10 тыс., Эстония - 3 тыс.

Первыми принять украинцев готовятся Лаздийское и Калварийское самоуправления, что на границе с Польшей, где беженцы будут информированы о миграционных процедурах, расселении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!