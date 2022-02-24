"Ситуация такая, что сказать, какое это число, сложно, но мы все понимаем, что мы не первая страна - они сначала доберутся до других стран и тогда уже попадут в Литву, так что первая - Польша, и оттуда они попадут в Литву, это наиболее реальный сценарий", - сказала министр ВД журналистам в четверг.
"Нам известно, что около 20% людей, которые попадут в Польшу, предположительно планируют приехать в Литву", - добавила она.
По словам министра, пока не ясно, сколько украинцев сейчас находится на границе с Польшей, однако "этот поток имеет место, и мы видим это из той информации, которая подается публично".
"Мы договорились, что будем координировать свои действия и ускорим процессы", - сказала Билотайте.
По ее словам, первые беженцы из Украины могут прибыть уже в четверг вечером.
"Мы со всей серьезностью относимся к ситуации и готовимся", - сказала глава МВД.
Сейчас Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, однако рассматриваются и другие сценарии.
"У нас три четких сценария. Первый: имеющееся число мест для расселения - около 10 тыс. Второй сценарий (...) - если 20 тыс. человек прибудет в Литву. И, такой уже, я бы сказал, критический - около 30 тыс. человек (...)", - сказал вице-министр ВД Виталиюс Дмитриевас.
По данным МВД, Польша сейчас готова принять около 200 тыс. человек, Латвия, Румыния и Словакия - по 10 тыс., Эстония - 3 тыс.
Первыми принять украинцев готовятся Лаздийское и Калварийское самоуправления, что на границе с Польшей, где беженцы будут информированы о миграционных процедурах, расселении.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!