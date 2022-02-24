В МИД Литвы вызван посол России

В МИД Литвы в четверг вызван посла России в Литве Алексей Исаков. Ему заявлен протест против вторжения России в Украину, подтвердила BNS пресс-атташе министра Габриэлюса Ландсбергиса.

"Посол был вызван в МИД, ему был заявлен решительный протест в связи с военным вторжением России в Украину", - сказала Витауте Шмайжите-Кулешене.

Выйдя из МИД, посол отказался прокомментировать ситуацию журналистам.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране. Россия начала наносить авиационные и ракетные удары в разных местах страны, в том числе и в Киевской области, и послала свои танки и военных.

Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов в восточной части Украины.

Западные страны, которые ранее ввели санкции для России, намерены их ужесточить.

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