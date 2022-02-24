Эксперт: у этой войны есть все тенденции для того, чтобы перерасти в мировую

Цель России, которая начала войну с Украиной – свергнуть власть в этой стране, установить марионеточное правительство и получить путь в Крым по суше, сказал в интервью на радио LRT эксперт по вооружению Дарюс Антанайтис.

Он считает, что остановить Владимира Путина, вещающего в духе Второй мировой войны, и его армию украинцам будет трудно, все зависит от помощи Запада и украинских войск.

"Сейчас украинские войска шагнули далеко вперед и говорить о еще одном путинском блицкриге сложно. Конечно, его стратегическая цель, скорее всего - сухопутный путь в Крым, разрушение украинской экономики и установка марионеточного правительства с коллаборантами. Я думаю, эта война для россиян не будет легкой. Для них не была легкой война с Чечней, с Грузией, война в Сирии. Сейчас вопрос в том, насколько у украинцев хватит сил, чтобы бороться с оккупацией", – сказал на LRT эксперт.

"Мы видим использование ракет "Калибр". Такие использовались во время гражданской войны в Сирии. Это ракеты большой дальности, которые летят на сравнительно небольшой высоте. (…) Такой обстрел напоминает то, что было во время ВМВ, когда нацисты обстреливали Лондон.

То, что стреляют с территории Беларуси, тоже имеет военную логику, ведь это самый близкий и короткий путь к Киеву. Так можно нанести непосредственный ущерб Киеву, посеять панику среди горожан", – пояснил эксперт.

Украина может защищаться на суше, но воздушная оборона у нее "хромает". "Воздушная оборона хромает, у них старые советские системы обороны. Украинские блогеры пишут, что несколько крылатых ракет удалось сбить, а на суше все зависит от того, как украинцам удастся продержаться. Сейчас и ясновидящие не скажут, что и как будет", – признал он, заметив, что важна и помощь Запада.

"Насколько Запад осмелится не подчиняться требованиям Путина не оказывать поддержку Украине, в противном случае он применит ядерное оружие – от того, насколько Запад, демократический мир сможет доставлять Украине вооружение, технику, оказывать финансовую помощь", – сказал эксперт.

По его мнению, и этой войны есть все тенденции для того, чтобы перерасти в мировую.

"Война - нелегкое дело, во время войны ничего легко не бывает. Но есть разные выходы. У Украины достаточно протяженная граница с нормальными демократическими странами, и это можно сделать. А сейчас, когда началась война, у которой есть все тенденции для того, чтобы перерасти в мировую, думаю, все заседания будут намного короче", – считает Антанайтис.

"Надо подумать, почему вообще началась война, почему о своих решениях Путин заявляет тоном времен ВМВ. Россиянам нужен сухопутный доступ к Крыму. Крым существенный ответ о причинах войны. Кто владеет Крымом, тот фактически владеет Черным морем. (…) Чтобы защитить путь в Крым, им нужно свергнуть нынешнюю власть в Украине и остановить движение Украины в ЕС и НАТО. Чтобы сделать это, они должны разрушить Украину и установить марионеточное правительство", – сказал LRT Антанайтис.

Европарламентарий Раса Юкнявичене сказала, что Путин не ограничится захватом Украины или ее части. По ее словам, Литва не должна чувствовать себя спокойно, ведь мы для него средство для шантажа НАТО.

"Он придумал тестирование НАТО уже давно", – заметила она.

"Безумец с ядерным оружием в руках начал кровавую войну против европейского суверенного государства и члена ООН. далекой перспективе, я уверена, что это начало конца путинского режима – неизбежно. Однако сложно предположить, сколько это потребует крови, и сколько будет продолжаться", – сказала Delfi политик.

"Это могут быть этапы, под угрозой все, кто дальше на Восток, и Молдова, и страны Южного Кавказа, даже Средней Азии (...). И мы отчасти, в том смысле, что мы сегодня, конечно, гораздо лучше подготовлены, но мы должны понять, что мы - очень важное средство для шантажа НАТО. Сейчас НАТО проходит проверку, он это тестирование задумал раньше", – заметила она.

Юкнявичене напомнила, что Путин уже сказал: Не вмешивайтесь, не то будут последствия. "Он уже сейчас шантажирует НАТО. Я уже говорила, цель - восстановление территорий СССР. Раньше говорилось и о восстановлении территорий Российской Империи. Но это безумие – рано или поздно все это все равно рухнет", – сказала политик, заметив, что Литва сейчас не является прямой мишенью.

"Сейчас. Но для того мы и являемся членами НАТО, чтобы сплотиться. Первое, что надо делать Литве, так это принять решения о дополнительном финансировании обороны, для этого нужна инфраструктура, это надо сделать быстро", – сказала евродепутат.

Юкнявичене сказала, что сейчас важно так укрепить подготовку НАТО, чтобы Путин не осмелился использовать Литву для шантажа и не мог парализовать НАТО.

"Всеми силами надо остановить. Переговоры закончились, уже невозможно", – подчеркнула Юкнявичене. И прибавила, что сейчас один из самых главных вопросов - зависимость Европы от российского газа.

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