Литовские таксисты в знак солидарности с Украиной не будут принимать заказы с российских номеров

"В знак солидарности с Украиной в ближайшее время мы не будем принимать вызовы с телефонов, коды которых начинаются с +7", – сказал Андрюс Норкайтис, основатель компании eTAKSI.

"Очень важно, что мы все - жители и бизнес - поддерживаем. Наши водители никогда не протестовали из-за повышения комиссионных", – заметил Норкайтис.

Государственная инспекция литовского языка добивалась, чтобы водители подобных компаний говорили по-литовски, чтобы не было нечестной конкуренции, однако на законодательном уровне такого требования нет. ,

Компания eTAKSI сама требует от своих водителей знания литовского.

"Во время поездок случается разное. У пассажира не должно быть трудностей с объяснением маршрута или высказыванием какой-то просьбы, например, чтобы водитель сделал музыку тише. У нас есть право устанавливать более высокий уровень обслуживания клиентов, особенно, когда жителям предоставляют важную услугу подвоза", – заметил Норкайтис.

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