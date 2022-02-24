Специальный выпуск "Delfi. Главное": Россия атаковала Украину

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". По данным украинского МВД, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин развязал "полномасштабную войну" против Украины. "Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит", - написал он в микроблоге Twitter. "Мировое сообщество может и должно остановить Путина", - заявил глава украинского МИДа.

О том, что в данный момент происходит в Украине говорим с нашими коллегами-журналистами из Киева и Днепра и Одессы, а обсуждаем ситуацию с политологами Марюсом Лауринавичюсом и Федором Крашенинниковым.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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