На Вильнюсскую книжную ярмарку будут возить специальные автобусы

24–27 февраля в столице Литвы проходит традиционная книжная ярмарка. Отдельный стенд посвящается предстоящему 700-летию Вильнюса. Вильнюсская центральная библиотека представит на ярмарке книгоматы и расскажет об услуге доставки книг на дом людям, у которых есть проблемы с передвижением, пишет madeinvilnius.lt.

В дни работы ярмарки в выставочный центр LITEXPO и из него будут возить специальные автобусы ул. Озо–LITEXPO.

Этот маршрут охватит не только центральную часть города, но и удаленные от центра районы, в нем будут действовать обычные билеты.

Эти автобусы будут останавливаться на кольце Озо, на остановках Лицеюс, Прамогу арена, Таурагну, Гедрайчу, пер. Броняус Лауринавичаус, Жальгирё, Калварию тургаус, Жалёё тилто, Оперос ир балето театрас, Кражю, Ю. Тумо-Вайжганто, М.-К.Чурлёнё, С.Конарскё, Вингё, Саванорю проспекто, Геросёс Вильтес, Эйгулю, Мишкиню и LITEXPO. И назад по той же трассе.

Как обычно на остановке LITEXPO будут останавливаться троллейбусы 13, 16, 18 маршрутов и автобусы 21, 54 маршрутов. Кроме того, для удобства посетителей ярмарки в эти дни там будут останавливаться автобусы 2G.



Из центра города (с остановки Кафедральный собор) каждые 20 минут будут ездить бесплатные автобусы со специальным логотипом ярмарки.

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