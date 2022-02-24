"Хочу обратиться к президенту России, к российскому народу — остановить начатое еще можно. Вернуться к миру можно. Избежать многих смертей невинных людей, и это меньшее, что можно было бы сделать в данный момент", — заявил глава государства в четверг по итогам заседания Госсовета по обороне Литвы.
"Однако, если этого не произойдет, Литва готова всеми возможными способами - и как отдельное государство, и вместе со своими союзниками и партнерами - оказывать посильную помощь братскому народу Украины и, несомненно, участвовать в решениях по предотвращению действий агрессора", - добавил он.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине рано утром в четверг.
Украина в настоящее время закрыла воздушное пространство, поэтому покинуть страну можно только по суше.
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