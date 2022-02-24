Прогноз: могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте

Бизнес, связанный с перевозкой пассажиров общественного транспорта – больше других пострадал из-за Covid-19. Долгое время людей призывали не пользоваться общественным транспортом, поэтому количество пассажиров в карантин значительно сократилось. Сейчас ситуацию осложняет рост цен на энергоресурсы, кроме того, планируются некоторые перемены в этой сфере, пишет madeinvilnius.lt.

Согласно данным Департамента статистики, в первые три квартала 2021 г., по сравнению с тем же периодом допандемического 2019 г., количество пассажиров железной дороги сократилось на 31%, городского и пригородного транспорта - наполовину, дальнего сообщения – 61%, на международных маршрутах – на 87%, на заказных рейсах – 64%. Правда, на 17% увеличилось количество пассажиров спецрейсов - перевозка работников на работу или учеников в школы.

Президент Литовской ассоциации перевозчиков пассажиров Гинтарас Накутис сказал, что ситуация пассажирского транспорта ухудшается из-за глобальных факторов - подорожания энергетических ресурсов, повышения зарплат, плюс ковидная ситуация.

"Во время пандемии люди отвыкли от общественного транспорта и с большим удовольствием выбирают поездку на своем авто", – заметил он.



Кроме подорожания ресурсов, ситуацию накаляют и принятые в 2020 году решения властей. Например, налог на загрязнения увеличился больше чем в 3 раза, а для некоторых видов транспорта в – 5 и даже 10 раз.

Гендиректор Kauno autobusai Миндаугас Григялис сказал, что налог для их компании увеличился в 2,2 раза, а использование транспорта снизилось на 10%, расходы на 1 км увеличились на 32%, ухудшились результаты деятельности компании.



По его словам, беспокойство вызывают и планы, связанные с введением новых налогов – за дороги (e-tolling), повышение акциза на топливо и др.

"Согласно предварительным данным, некоторые компании за дороги будут платить в 10 раз больше чем сейчас. Если их включат в расходы, то перевозчики будут вынуждены повышать плату за билеты, это не сделает общественный транспорт популярнее", – заметил Накутис.

Гендиректор Клайпедского автобусного парка Вайдас Раманаускас также заметил, что повышение платы за дороги скажется на стоимости билетов.

"Если налог на дороги увеличится так, как планируется, придется повышать цены на билеты. Так мы добьемся обратного результата нежели тот, к которому стремиться государство – пересадим пассажиров не в автобусы, а в собственные автомобили, поскольку люди не смогут столько платить за билеты, чтобы поездка перевозчика окупилась. И государству это обойдется недешево – ему придется выделять дотации для обслуживания на маршрутах дальнего сообщения, как это сейчас наблюдается в Латвии. Пока в Литве государство за это не платит", – заметил Раманаускас.

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