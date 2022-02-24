"Могу сказать, что в отношении ряда других российских банков будут введены санкции за счет замораживания их средств в Европе, резко расширяется санкционный список лиц", — заявил в четверг новостной радиостанции Ziniu radijas Синкявичюс.

Он не сомневается, что второй пакет санкций будет одобрен Советом руководителей ЕС (СРЕС) "в полном объеме".

В четверг в Брюсселе состоится внеочередное заседание СРЕС для обсуждения действий России против Украины с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

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ЕС ранее одобрил первый пакет санкций против России, затрагивающий несколько российских банков, 351 депутата Государственной Думы и 27 других физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин в четверг рано утром объявил о военной операции в Украине, чтобы помочь поддерживаемым Москвой сепаратистам на востоке страны, а также "демилитаризировать и денацифицировать" своего соседа.

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