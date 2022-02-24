Отменены рейсы Airbaltic в 6.40 и WizzAir в 7.40 утра. Оба были плановыми.
"Причина - закрытие воздушного пространства Украины для полетов", - сказал представитель Вильнюсского аэропорта по связям с общественностью Тадас Василяускас.
Президент России Владимир Путин под утро объявил о военной операции на Украине, чтобы защитить своих сепаратистов и "демилитаризовать и денационализировать" своего соседа.
Взрывы прозвучали в столице Украины Киеве и вскоре после этого в восточном портовом городе Мариуполе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!