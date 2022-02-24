Первые реакции: режим окончательно сошел с ума премьер Литвы: скорее всего, введут режим ЧП

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала в интервью LRT, что агрессию России можно назвать военными действиями.

"Однако то, что происходит можно назвать и полномасштабной военной операцией, военной инвазией. Мы слышим о взрывах, в городах около Донбасса, об источнике их происхождения мы пока ничего не знаем", – сказала премьер.

Утром она говорила с премьерами Латвии и Эстонии: "Мы должны письменно обратиться в НАТО. Я думаю, сегодня будет много дискуссий, как вживую, так и по телефону, другим видам связи".

По словам премьера, сегодня на созванном президентом Гитанасом Науседой заседании Совета по обороне государства состоятся важные совещания.

"Я думаю, сама ситуация нуждается в обсуждении. Скорее всего, президент примет решение по объявлению режима чрезвычайного положения, для этого нужно собрать парламент (...) и обсудить саму ситуацию и действия, которые надо предпринять дополнительно, с одной стороны для безопасности Литвы, а с другой - чтобы оказать максимальную помощь братьям в Украине", – заметила Шимоните.

Она напомнила, что сейчас литовцы покинуть Украину могут только с помощью наземного транспорта.

"Воздушное пространство закрыто, поэтому люди, которые хотят покинуть Украину, могут сделать это только с помощью наземного транспорта", пояснила она.

Находящийся в Украине Адомас Аудицкас не смог вылететь из Киева, поскольку утром аэропорт был закрыт.

"Никакой паники сейчас нет, Люди спокойно ходят по улицам, автомобилисты соблюдают ПДД, паники нет. Насколько я знаю, выехать из Киева очень тяжело, но в самом центре спокойно, заторов нет", – сказал он LRT.

Он рассказал, что долго стоит на заправке, поскольку здесь образовалась большая очередь.

"Магазины работают, я не видел там большого скопления людей", – заметил Аудицкас.

"Путин делает то, о чем говорил. Может быть, реакция украинцев была недостаточной, было немало надежд, надежда есть и сейчас – но с другой стороны, они немного и могли сделать", – заметил литовец, который в свое время был советником президента Украины.

По его словам, местные, с которыми он говорил, не собираются покидать страну и намерены защищаться.

"Путин показал, что введенные санкции для него не страшны. Для самой российской экономики серьезный ответ был бы плохим, но, я думаю, что сейчас Путин будет блефовать до конца, говорить, что все санкции не имеют значения – он пройдет до конца, поскольку он поставил перед собой какую-то цель", – констатировал Аудицкас.

Он считает, что позицию Путина изменил бы только жесткий отпор со стороны Украины.

Юкнявичене: это начало конца Путина

Европарламентарий Раса Юкнявичене сказала, что это начало конца Путина.

"Сколько этот конец продлится, я не знаю, но это произойдет еще при мне", – сказала политик, акцентировав, что это война против демократического мира.

Юкнявичене также сказала, что сейчас Европа должна объявить эмбарго российским энергоресурсам.

Политолог: Путин объявил черный день для Европы и всего мира

Глава Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла в фейсбуке писал, что Путин объявил черный день для Европы и всего мира.

"Правительство Украины подтвердило, что началась инвазия, в стране раздаются взрывы", – писал он, напомнив, что сценарий агрессии развивается так, как прогнозировали США и другие страны Запада еще в конце года.

В интервью LRT он сказал, что началась военная эскалация.

"Все это время была надежда на то, что здравомыслие восторжествует, и этого удастся избежать. К сожалению, о том, что сейчас происходит, мы могли читать в документах чиновников США и других Западных стран", – заметил Кояла.

Он напомнил, что стреляют и в тех городах, которые удалены от Донбасса.

"Значит, этот сценарий может охватить всю территорию Украины и ее столицу Киев", – сказал Кояла, заметив, что сейчас вступят в силу все санкционные пакеты.

"Нынешняя ситуация отличается от того, что было в 2014 году, когда Россия хотя бы пыталась играть в игру и обосновать свои действия якобы референдумом местных жителей. (...) Тогда она по крайней мере пыталась отрицать свое прямое участие. Сейчас это открытая агрессия. Это черный день на страницах истории Европы", – сказал LRT Кояла.

Глава МО: война России против Украины началась

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в фейсбуке написал, что война начата с банальной лжи.

"Как начинаются войны? С банальной лжи (конечно, перед этим стягивают армию и проводят кибератаки). Путин только что заявил, что начинает военную операцию против Украины, чтобы ее "демилитаризовать и денацифицировать". И помахал статусом ООН и мнимым "геноцидом", ООН от этой явной лжи отмежевался. Оказывается основа суверенитета "сила и борьба", а не международное право, у Россия "не может развиваться из-за постоянной угрозы со стороны Украины", – писал Анушаускас.

"Кроме солидарности с Украиной, (...) мы должны сказать, что в ближайшие часы начнутся консультации с НАТО по 4 статье", – заметил министр.

"Россия начала войну против Украины", – продолжил он.

В интервью LRT он сказал, что обстреливают 10 украинских городов.

Лауринавичюс: еще была надежда, что режим не сошел с ума окончательно

Обозреватель Марюс Лауринавичюс сказал, что пока сложно что-то говорить о самих военных действиях.

"Но, наверное, главный факт - этот режим предпринял кровавые действия, которые, конечно, были вероятными. Была надежда, что режим не сошел с ума окончательно. Но, похоже все же, что сошел. Сейчас у нас такая ситуация, которая изменила ситуацию с безопасностью в Европе вообще, но мы должны сказать, что режим сделал еще один шаг – большой шаг в сторону самоуничтожения", – сказал LRT обозреватель.

Кащюнас: цель Путина – установить марионеточный режим в Украине

Председатель ПКНБО Лауринас Кащюнас сказал LRT: "Мы находимся в такой ситуации, что все в руках украинского народа и Бога, и все же Запада – как мы говорили, нужны были более жесткие санкции, чтобы Путин понял - Запад не шутит".

Он обратил внимание на то, что, по имеющимся данным, ракеты летят в конкретные объекты.

"Похоже, проходит полномасштабная операция и даже в окрестностях Киева. Это не означает, что будут брать Киев, но как минимум его могут блокировать – об этом тоже говорили. Может, будут попытки его захвата. Харьков... Не только на Донбассе происходит", – сказал политик.

По его оценке, цель Путина - полностью сменить власть в Киеве, вызвать хаос и атаки, активировать лояльную сеть в Украине.

"Он хочет установить марионеточный режим в Украине – это его стратегическая цель. Если не удастся, то (...) как минимум расшириться за счет Луганска и Донецка, их аннексировать, а может и включить в территорию России, о чем неофициально тоже говорят. Сценарии могут быть разные", – сказал Кащюнас.

Однако он заметил, что Украина готова защищаться. Кащюнас сказал, что если война будет проходить на суше, то количество погибших будет огромным.

"В долгосрочной перспективе надо понять, что если он сегодня уничтожит Украину или установит марионеточный режим в Киеве, то факт в том, что в следующий раз это испытание ждет Европу и НАТО", – продолжил Кащюнас.

Политик сказал, что ультиматумы Кремля никто выполнять не будет.

"Все пойдет до конца", – заверил он, сказал, что сейчас надо решиться на блокирование поставок российского газа в Европу.

Спикер: надеюсь, на Западе нет лидеров, которые еще думают говорить с Путиным

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в фейсбуке писала, что "ей горько и стыдно" из-за этой ситуации.

"Больно за украинцев, стыдно за Запад, который столько лет не видел имперские замашки Путина и после частичной оккупации Грузии дал ему планировать дальнейшую оккупацию соседних стран. Сегодня российские кирзовые сапоги уже топчут украинскую землю", – писала она, сообщив об объявлении проведения внеочередной парламентской сессии.

"Для принятия решений, чем сейчас можем помочь Украине, для оказания давления на Запад, чтобы были приняты максимально жесткие санкции", – писала Чмилите-Нильсен.

"Я надеюсь, на Западе не осталось уважающих себя лидеров, которые все еще думают о возможности "говорить с Путиным". Он не разговаривает, он действует и поймет только противодействие", – заметила спикер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!