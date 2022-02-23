Американские сенаторы: США будут защищать каждый сантиметр НАТО

Решение президента США Джо Байдена направить больше военных в страны Балтии показывает, что Америка будет защищать каждый сантиметр НАТО, говорят находящиеся в Литве сенаторы США.

"Президент Байден не раз заявлял, что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, и это важный месседж о направлении дополнительных военных, лучших американских военных", - сказал в среду журналистам в Вильнюсе американский сенатор Крис Кунс.

"Особенно в плане концентрации на усилении Балтийских стран", - добавил он.

По его словам, президент России Владимир Путин будет остановлен только тогда, когда "мы его остановим".

Сенатор Дик Дурбин также сказал, что США направляют в страны Балтии своих лучших солдат.

"Мы направляем лучших и самых уважаемых военных, которые готовы быть с вами", - сказал политик США.

И все же сенаторы сказали, что не знают, где точно должны быть дислоцированы американские военные, однако, по их словам, приоритетом является Литва.

Президент США Байден во вторник объявил, что в странах Балтии будет дополнительно дислоцировано 800 военнослужащих и военная техника.

Об этом было объявлено в ответ на принятое в понедельник российским президентом Путиным решение признать независимость ДНР и ЛНР и намерения Москвы разместить войска на их территории.

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