Ситуация с ковидом улучшается: в ближайшие недели обсудят перемены в трех сферах

На этой неделе с эпидемиологами обсудят маски в начальной школе, решение может быть принято на следующей неделе. На следующей неделе обсудят изменения с представителями медучреждений и организаторами мероприятий.

"Общие тенденции демонстрируют умеренное улучшение. Количество новых случаев сокращается, число новых случаев понемногу снижается, в реанимации и в больницах количество больных практически не меняется, но мы должны понять, что они появляются по другим причинам – не из-за ковида, они попали в больницу по другой причине, а там у них выявили ковид", – сказал журналистам в среду министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Министр заметил, что в случае с учениками начальной школы планируют оставить маски на переменах и во время собраний, но в одном классе маски надевать не придется.

Есть идеи и в связи с изменениями в других сферах. "Мне кажется, что мы все делаем последовательно. Надо следить, сохранятся ли те же тенденции. (…) На этой неделе обсуждаем вопрос образования, на следующей обсудим вопрос медучреждений и организаторов мероприятий", – сказал Дулькис.

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