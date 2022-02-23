Litgrid: в прошлом году потребление электроэнергии в Литве было самым высоким за 30 лет

BNS ru.DELFI.lt

В Литве в прошлом году было потреблено рекордно много электроэнергии - 12 тераватт-часов, то есть на 7,8% больше, чем в 2020 году, и это самый высокий показатель за период с 1991 года (14,4 тераватт-часа). Почти половина электроэнергии в Литве произведена от энергии солнца, ветра и других обновляющихся источников, сообщает Litgrid.

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