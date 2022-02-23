Европарламентарий: самая большая угроза для Путина — это демократическая Украина

Европа должна быть единой и активной, считает лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте (ЕП) Манфред Вебер, прибывший в Литву с визитом солидарности.

"Мы как группа ЕНП прибыли с визитом солидарности, чтобы продемонстрировать единство в этот исторический момент. Мы хотим подчеркнуть, что то, что было сделано в Москве в последнее время, является нарушением основополагающих принципов международного права", — заявил Вебер на пресс-конференции в Сейме в среду.

По его словам, сейчас как никогда Европа "должна быть единой, сильной и активной", а также приветствовал решение Евросоюза ввести санкции против России.

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, делегированный Союзом Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХЛО), входящего в семью Европейской народной партии, заявила, что все политическое сообщество живет одними и теми же проблемами.

Вебер: "Северный поток - 2" был ошибкой

Позже на пресс-конференции в Сейме Вебер сказал, что важно показать истинные причины действий Путина: это была не угроза безопасности России со стороны НАТО, а страх перед демократией.

"Не НАТО представляет угрозу России. Самая большая угроза для Путина — это демократическая Украина, он боится стоящих за ней идей, он боится нашего образа жизни, и это угроза для него", — сказал Вебер.

"Я абсолютно доволен вчерашним решением правительства Германии остановить "Северный поток - 2", что было крайне необходимо, ведь мы, группа ЕНП, год за годом требовали этого, но, наконец, это было сделано и стало огромным шагом в укреплении доверия к Западному миру и возвращением Германии лидерской позиции в Европе", — заявил политик.

Он также назвал проект "Северный поток - 2" "одной из самых больших ошибок правительства Германии".

Представитель правых сил Финляндии Петер Орпо сказал, что у стран Северной Европы и Балтии на протяжении всей истории был свой собственный опыт борьбы с российской агрессией.

"Мы должны дать Путину понять, что не потерпим такого поведения. Десять лет назад мы не смогли бы представить ситуацию, в которой находимся сегодня. И мы знаем, что должны стоять твердо и сплоченно, и ни одна страна не должна оставаться в одиночестве", — сказал Орпо.

Единство Запада — самая большая неудача Путина

Депутат Европарламента от литовских консерваторов Раса Юкнявичене подчеркнула, что западный мир одинаково оценивает ситуацию, и что это единство является самой большой неудачей Путина.

"Сегодня мы видим ситуацию как никогда единодушно, подходы едины, и я считаю, что это самая большая наша победа и самая большая неудача Путина. Его политика когда-нибудь потерпит крах, я надеюсь, что мы увидим в нашей жизни другую Россию, и поэтому всем нам стоит сплотиться", — сказала Юкнявичене.

Представитель латвийских правых Арвилс Ашераденс также акцентировал единство Запада в ответ на действия России, заявив, что "Россия создала новый вид единства в западном мире".

Представитель правого крыла Эстонии Риина Солман заявила, что способ проявить солидарность с Украиной — это оставить своих дипломатов в Киеве.

Во вторник Европейский союз согласовал пакет санкций в отношении России после того, как президент России Владимир Путин в понедельник признал независимость ДНР и ЛНР.

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