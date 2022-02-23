Экономист о дополнительных санкциях: это значит, что Россия будет вариться в собственном прокисшем соку

ELTA ; Леонардас Марцинкявичюс , ru.DELFI.lt

Все чаще говорят о том, что одним из основных элементов санкций в отношении России может быть ее отключение от глобальной системы платежей SWIFT, экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что это решение означало бы для этой страны полное ограничение международной торговли.

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