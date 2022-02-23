В Вильнюсе слишком мало привитых от коронавируса жителей

Вильнюсское бюро общественного здравоохранения Vilnius sveikiau в социальной сети Facebook представила обзор информации о вакцинации вильнюсцев от коронавируса. Выводы не радуют.

В Вильнюсе, как и в масштабах всей Литвы до сих пор не достигнута рекомендуемая ВОЗ вакцинация хотя бы 70% населения.

"В столице практически во всех возрастных группах уровень вакцинации от COVID-19 выше среднего показателя по Литве, за исключением двух возрастных групп – 25–34 и 35–44 лет. Вакцинация в возрастной группе 25–34 лет в столице не только не достигает 70%, но и на 5,9% ниже среднего показателя по Литве. Больше всего в столице привитых в возрастной группе 65–79 лет. Рекомендуемых 70% нет в возрастных группах 5–11, 12–15 и 25–34 лет", – сказан в сообщении.

Сообщается, что неплохо протекает вакцинация детей: "В столице привит каждый десятый ребенок в группе 5–11 лет, этот показатель в 2,4 раза выше среднего по Литве. В группе 12-15 лет привит каждый второй (55,7%) ребенок (в среднем по Литве – 37,2%)“.

Вакцинация от COVID-19 в Литве была начата 27 декабря 2020 г.

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