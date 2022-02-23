Глава МИД: Литва добивалась более широких санкций против России, но скорость была важнее

Литва добивалась более широких санкций ЕС в отношении России, чем пакет, согласованный министрами ЕС, но важнее было то, чтобы санкции были введены как можно скорее, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Я из той группы министров, которые хотели бы, чтобы санкции были шире, мы хотели бы более сильного, более сдерживающего ответа. Но решения принимаются на основе консенсуса, мы должны искать консенсус", — заявил глава литовской дипломатии на пресс-конференции в среду.

"Мы были вынуждены согласиться с тем, что скорость принятия решений сегодня важнее, чем продолжающиеся дебаты, поэтому мы согласились с тем, что есть, с возможными дополнениями", — добавил он.

Единодушный консенсус

По словам министра, позиция Литвы заключалась в том, чтобы "применить максимально строгие санкции", о которых можно будет договориться за день.

"Мое вчерашнее выступление заключалась в том, что если за столом будет больше консенсуса по поводу расширения санкций, то давайте расширим, но если мы увидим, что это переносится на другой день, переговоры возобновляются, и мы больше не успеваем вести переговоры с Соединенными Штатами и другими странами, то лучше взять и принять в том объеме, который согласован – такова была позиция", – сказал Ландсбергис.

Все же, он назвал санкционный пакет "беспрецедентным случаем".

"Реакция на действия России подготовлена не только между 27 странами ЕС (...), но и является общей реакцией Запада. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада присоединились к тому же пакету санкций, а Япония позже объявила, что поддерживает некоторые санкции", — сказал Ландсбергис.

Под санкции попали сотни российских политиков

Во вторник министр сообщил BNS, что санкционный пакет для России включает около 400 физлиц, компании, банки, работающие в Донецке и Луганске. На пресс-конференции он выразил надежду на то, что это не конец, и что реакцию Запада можно усилить, следя за дальнейшими действиями России.

"То, что готово (...), это большой пакет, и он действительно очень болезненный. И хочется верить, что даже это не конец, потому что многие страны мира наконец просыпаются, видя то, что делает Россия", — подчеркнул Ландсбергис.

"Мы должны реагировать на меняющуюся ситуацию", — добавил он.

У России есть шанс остановиться

Ландсбергис также сообщил, что предложил всем министрам иностранных дел ЕС отправиться в Украину в эту пятницу и "принять дальнейшие решения в Киеве после того, как все соберутся", и согласился поддерживать ежедневные контакты по продлению санкций.

"У России есть шанс остановиться, в противном случае – будут наши действия", — сказал политик.

Напряженность в регионе обострилась, поскольку Кремль дислоцирован более сотни тысяч российских военных вдоль границ Украины, а президент России Владимир Путин решил признать проремлевские сепаратистские Донецкую и Луганскую "народные республики" и разместить войска в этих районах.

Это решение было единогласно осуждено Западом и повлекло за собой санкции.

Между тем, Путин заявил в среду, что Москва готова искать "дипломатические решения", но подчеркнул, что интересы его страны не подлежат обсуждению.

Украинские силы на востоке страны ведут борьбу с сепаратистами с 2014 года. Конфликт уже унес жизни более 14 тыс. человек.

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