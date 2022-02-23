Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом стран

Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом стран. Он действовал полтора года.

Во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис отменил свой приказ от 15 июня 2020 года "Об утверждении списка стран, затронутых COVID-19 (коронавирусной инфекцией)" со всеми изменениями и дополнениями.

Представитель Минздрава по связям с общественностью Неринга Микенайте пояснила BNS, что все требования к путешественникам указаны в постановлении правительства "Об объявлении экстремальной ситуации государственного уровня" и в связанных с ним правовых актах.

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По словам Дулькиса, список затронутых стран в настоящее время не нужен, так как он будет лишь повторять требования, содержащиеся в указанном выше законодательстве.

Список затронутых стран обновлялся каждую пятницу и вступал в силу в последующий понедельник. В зависимости от эпидемиологической ситуации странам присваивался определенный цвет, а прибывшим из этих стран предъявлялись разные требования, связанные с COVID-19.

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