Литва приветствуют решение Байдена направить в страны Балтии дополнительные силы: отвечает серьезности ситуации

Дополнительные военные силы США укрепят безопасность стран Балтии, что соответствует серьезности ситуации, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Во вторник он приветствовал решение президента США Джо Байдена направить дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию. Решение было принято в связи с тем, что Запад по-прежнему опасается крупномасштабного вторжения России в Украину.

"Это важное решение для укрепления безопасности Балтийского региона, которое соответствует серьезности ситуации", - сказал Науседа в переданном BNS комментарии.

По его словам, чем сильнее будет восточный фланг НАТО, тем безопаснее вся Европа.

"Я ценю трансатлантическую солидарность и готовность действовать", — написал Науседа в Twitter.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поблагодарила Байдена за это решение.

"Спасибо, президент Джо Байден, за то, что вы обратили внимание на ужасные изменения в нашей среде безопасности и пообещали усилить оборонный потенциал США в Литве, Латвии и Эстонии", — написала глава правительства Литвы в своем Twitter-аккаунте.

"Мы не можем выбирать наших соседей. Но слава богу, мы умеем выбирать друзей и союзников! Литва выбрала, как и Украина!", — отметила она.

"Страны Балтии — надежные союзники, и такое решение значительно укрепит нашу ситуацию с безопасностью", — написал в социальной сети Facebook министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, хотя в Литве уже находится сильнейшая Боевая группа Сил передового базирования НАТО, батальон США и усиленная миссия воздушного патрулирования НАТО, страна стремится к постоянному присутствию американцев.

Лауринас Кащюнас, председатель Комитета Сейма по вопросам нацбезопасности и обороны, считает, что шаг президента США чрезвычайно важен для укрепления архитектуры сдерживания России.

"Литва стремится к этому с самого начала кризиса безопасности в регионе, который был вызван Россией. Этот вопрос поднимала и наша парламентская делегация, когда мы посетили Конгресс США две недели назад", — написал депутат в своем аккаунте в Facebook.

"Мы всегда исходили из того, что размещение Сил передового базирования в странах Балтии и продолжающееся непрерывное военное присутствие американцев должны быть частью архитектуры сдерживания. Кроме того, дислокация 30 тыс. российских военных в Беларуси изменила ситуацию с безопасностью", — подчеркнул он.

"Я хочу прояснить: наши действия носят полностью оборонительный характер", — сказал он.

Во вторник вечером президент США Байден сообщил, что дал разрешение на переброску дислоцированных в Европе американских войск в Литву, Латвию и Эстонию.

Так Соединенные Штаты отреагировали на принятое в понедельник решение президента России Владимира Путина признать независимость двух прокремлевских сепаратистских "народных республик" на востоке Украины и на планы Москвы разместить там войска.

Соединенные Штаты с 2019 года размещают на ротационной основе в Литве подразделения размером с батальон — около 500 военнослужащих.

Автор Юрате Скерите

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