В Вильнюсе пройдет "Книжная ярмарка 2022": что важно знать

Организаторы Международной вильнюсской книжной ярмарки сообщают о том, что важно знать людям, которые хотят посетить мероприятие. 22-ая ярмарка начинается 24 февраля в выставочном центре LITEXPO, сообщает madeinvilnius.lt.

Что должны знать все посетители ярмарки:

1.Подготовьте свой план ярмарки. Скачайте информацию: https://www.litexpo.lt/renginiai/vilniaus-knygu-muge-2022/

Найдите мероприятия, которые вас интересуют, отметьте их и выясните, где они будут проходить.

2. Билеты надо купить заранее. Их распространяют через сайт www.kakava.lt, в дни ярмарки билеты можно будет купить и в кассах LITEXPO. Для тех, кто купит билеты по интернету, подготовлен отдельный вход. Многодетные семьи могут пользоваться "Семейной картой", действуют скидки для студентов, школьников, пенсионеров и инвалидов.

3. На ярмарке следует быть в респираторе с уровнем защиты не меньше FFP2. Регулярно мойте и дезинфицируйте руки. На ярмарке будут регулировать потоки людей.

4. Приезжайте на автобусе. С Кафедральной площади каждых 20 минут все 4 дня будут курсировать бесплатные автобусы со специальным логотипом ярмарки. Они будут возить посетителей на ярмарку и обратно. Кроме того, будет специальный автобус ул. Озо – LITEXPO. В нем действует обычный билет на проезд.

На ярмарку можно приезжать и на автомобилях каршеринговой компании Citybee.

5. Запомните план залов ярмарки. В старом зале LITEXPO будут залы Музыки и театра. Вход в книжную зону и на встречи с авторами - через 5-й зал.

5 зал - художественная и специализированная литература, 5.5 - встречи с авторами, 5.1 - зал LRT, рядом залы 5.2 и 5.3.

4 зал - для Юных читателей.

3 зал - гости из-за рубежа, академическая и специализированная литература, форум 15 min Forumas и пресс-служба.

Движение в залах будет проходить в одном направлении.

6. Открытие – в четверг, в 10 ч. На открытии будет присутствовать президент Литвы Гитанас Науседа, министр культуры Симонас Кайрис, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

7. Все мероприятия будут транслироваться в интернете. 25 и 26 февраля мероприятия 15 min Forumas можно смотреть на портале 15min.lt и в фейсбуке 15min.lt. А мероприятия 24, 25 и 26 февраля из 5.1 зала - на LRT.lt. Некоторые мероприятия в записи позже будет показывать LRT Plius.

8. Запланируйте экскурсию. Литовский институт культуры впервые приглашает посетителей Вильнюсской книжной ярмарки на экскурсии по экспозиции награжденных на Книжной ярмарке книг! Экскурсия длиться 1 час, ее ведущая - исследователь искусства Йолита Лишкявичене, дизайнер Агне Даутартайте-Крутуле и эксперт, глава издательства Petro ofsetas Камиле Калибатайте.

9. Зал юных читателей – место развлечений для семей.

10. Не пропустите концерты, их будет около 50. В Музыкальном зале можно будет поговорить с исполнителями Андрюсом Мамонтовасом, Юргой Шедуйките, FC Baseball, Донатасом Монтвидасом, jauti, Free Finga, Юстинасом Ярутисом, Graži ta ir galinga, Planeta Polar, Рутой Луп (Rūta Loop), Colours of Bubbles, The Ditties, Саулюсом Питрейкисом, Alen Chicco, Габроэле Вилкицките, Мартинасом Левицкисом, G&G Sindikatas, Šventinį bankuchenas и др.

Ярмарта будет проходить 24-27 февраля в LITEXPO.

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