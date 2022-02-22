Премьер Литвы: вчера мы увидели, чего Путин боится больше всего

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник после обеда провела пресс-конференцию, на которой оценила действия России.

Премьер сказала, что вместе с коллегами из других стран планирует еще один визит в Украину.

"Думаю, в недалеком будущем, на следующей неделе будет", – сказала она.

Шимоните заметила, что вчерашним решением Кремль продемонстрировал неуважение к любым попыткам западных лидеров говорить и искать выход.

"Дипломатические пути или меры используют и тогда, когда идет война, история знает немало таких примеров. Видимо, никогда не пресекается путь дипломатии, я думаю, что эти усилия будут прилагаться и в будущем.

Вопрос, конечно в том, на какой успех можно рассчитывать, поскольку, мне кажется, что вчера не один раз ясно продемонстрировали абсолютное неуважение к собеседникам с Запада и, по нашим данным, вчера состоялась беседа как с Макроном, так и с господином Шольцем, которые, видимо, в какой-то мере были информированы о принятии решений, было очевидно, что мнение по этому вопросу было неинтересно. Просто поставили перед фактом", – сказала премьер.

Поэтому, дипломатия, направленная на ублажение путинского режима, была бы обречена на провал, считает Шимоните. Она также акцентировала, что на Путина больше чем санкции отрицательно воздействует направленность Украины на Запад и успех этой страны.

"На позитивной повестке дня ЕС на самом деле имеет возможность найти в себе силы и предложить Украине более понятную европейскую перспективу, мобилизуя тем самым людей и власти на принятие реформ, предоставить финансовую и другую помощь, которая в нынешних обстоятельства необходима", – считает премьер.

Она заметила, что обычно Кремль декларирует одно, а делает другое.

"То, что случилось вчера вечером, весь этот спектакль с Советом безопасности, который мы могли косвенно наблюдать в смонтированном варианте. И последующий "урок истории" от Владимира Путина и решение, которое, наверное, никого не удивило, поскольку обычно то, что Кремль декларирует, он не делает, а делает все наоборот. В этом вчера можно было убедиться", – сказала Шимоните.

Она заметила, что "эта дискуссия касается не только и не столько Украины", сколько перераспределения своих зон влияния.

"Может, кому-то показалось, что был зафиксирован статус-кво. То, что было на тех территориях без опознавательных знаков, сейчас будет с ними. Однако ситуация на самом деле сложнее. Потому что с одной стороны, можно ясно констатировать - Кремль требовал от Украины беспрекословных выполнений Минских соглашений в его интерпретации, а сам выбросил соглашения в урну.

Однако те, у кого вчера была возможность прислушаться ко всему диалогу господина Путина, могли ясно и однозначно убедиться в том, о чем мы не раз говорили – эта дискуссия касается не только и не столько Украины, сколько о перераспределении своих зон влияния и власти. И очевидно, что реакция Запада на то, что происходило вчера и сегодня, очень важна. Для пресечения тех решений, которые могут последовать", – отметила Шимоните.

Она сказала, что есть санкции, которые будут иметь большое значение.

"В тех странах, в которых политики избираются, действенны любые решения, которые влияют на самочувствие избирателей и их оценку ситуации. Поскольку, к сожалению, ни Россия, ни Беларусь к таким странам не относятся, очевидно, что господин Путин может жертвовать благосостоянием своих граждан ради осуществления своих геополитических амбиций. Поэтому очень трудно сказать, где та критическая точка, когда сам режим будет думать, что какие-то санкции воздействуют неблагоприятно. Но есть определенные сферы, где еще не все сделано. Сейчас работают в этом направлении", – заметила премьер.

"Я думаю, что одна из наиболее действенных мер - ограничение возможностей людей из близкого круга пользоваться благосостоянием на Западе, смешивание этого круга с землей. А вообще, я сказала бы, kaчто санкции санкциями, но есть другой момент, которого Кремль боится больше всего. (…) Думаю, это успех Украины. Поэтому в данном случае надо найти в себе силы, чтобы на позитивной повестке дня в ЕС оказалось предложение более ясной европейской перспективы для Украины, тем самым мобилизовать людей и власти на реформы", – сказала глава правительства.

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