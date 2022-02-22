Президенты Литвы и Польши в среду встретятся в Киеве с Зеленским

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда в среду встретятся в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Да, эта встреча состоится в так называемом формате "Люблинской тройки", - сказал BNS советник главы государства по коммуникации Томас Бержинскас.

По его словам, цель визита - еще раз выразить поддержку Украине и солидарность с ее народом.

Визит состоится после того, как Россия признала независимость сепаратистских Донецкой и Луганской "народных республик".

Запад осудил этот шаг Кремля и намерен ввести новые санкции для Москвы.

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