Счета за отопление разоряют жителей Литвы: количество получателей компенсаций выросло на 40%

С начала 2022 года в Литве был в два раза увеличен размер поддерживаемых государством доходов, который используют для подсчета начисляемых компенсаций за отопление и горячую воду. В результате количество заявок на компенсации увеличилось почти на 40%, сообщает Соцмин.

Таковы предварительные данные, полученные в результате сравнения данных за январь 2021 и январь 2022 г. Малоимущие жители смогут получить компенсации, независимо от того, чем они отапливают жилье.

"Статистика показывает, что в этом сезоне помощь государства доступнее нуждающимся жителям. Я рада, что осенью мы приняли поправки, которые позволили получить помощь большему числу малоимущих людей", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкайте.

Согласно статистике, 95% всех обратившихся за компенсациями людей, получили их. В январе 2022 г компенсации получили 127 000 человек, на компенсации выделили 6,4 млн. евро.

В прошлом году в то же время компенсации получили 91 000 человек (им выплатили 2,47 млн. евро). В январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. за компенсациями обратилось в 5 раз больше людей – соответственно 149 700 и 30 400 заявок. Больше всего количество обращающихся за помощью выросло в Пагегяйском районе (в 13,5 раз), Тракайском районе (9 раз), в Паланге (8), Кедайняйском районе (7,8), Скуодасском районе (7,6), Вильнюсском районе (7,3), Шилутском районе (7). Меньше число обращающихся за помощью увеличилось в Алитусском районе (2,6), Казлу Руде (3), Шяуляйском районе (3,1), Варенском районе (3,4), Пасвальском районе (3,5) и Кретингском районе (3,5 karto).

Жители за компенсациями должны обращаться в самоуправление или по интернету через www.spis.lt.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!