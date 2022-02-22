Инцидент в Вильнюсе: в ДТП попали нетрезвые мужчины на, возможно, угнанном автомобиле

22 февраля в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, столкнулись два автомобиля.

Полиция информировала, что около 12.52 ч. полицейские заметили столкнувшиеся на ул. С.Даряус ир С.Гирено автомобили VW и Renault.

Сначала утверждалось, что пострадавших нет, ДТП техническое. Однако вскоре мужчина, который ехал на VW стал жаловаться на головную боль. На место происшествия приехала скорая. Врачи выяснили, что мужчина получил травму головы.

По данным полиции, в VW ехали двое мужчин. Оба они были пьяными: в организме одного было 1,61, а другого – 2,35 промилле. Пока неизвестно, кто из них управлял автомобилем.

Мало того, в ходе выяснения обстоятельств ДТП появились подозрения, что автомобиль VW мог быть угнан. По данным полиции, водитель Renault был трезвым, он в ДТП не пострадал.

Ведется расследование.

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