Весть Грибаускайте "захватчикам": поднявший меч от него и пострадает

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что Запад столкнулся с еще одним испытанием. Комментируя решение России о признании независимости ЛНР и ДНР, она отметила - поднявший меч от него и пострадает.

"Сил Украине и ее людям! Для Запада это еще одно испытание – можем ли мы только говорить или все же можем действовать? А захватчикам: поднявший меч от него и пострадает! Слава Украине!" – написала в фейсбуке Грибаускайте.

Высказывание экс-президента Литвы может быть отсылкой к крылатому выражению "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" из художественного фильма "Александр Невский" С. М. Эйзенштейна и приписываемое древнерусскому князю Александру Невскому.

В 2014 году, находясь на посту президента Литвы, Даля Грибаускайте открыто назвала Россию террористическим государством.

"Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше", - сказала тогда Д.Грибаускайте.

Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил о признании независимости ЛНР и ДНР, тем самым изменив границы Украины. Из-за этого Запад намерен объявить России санкции. 27 стран ЕС во вторник в Брюсселе начали консультации по вопросу этих санкций.

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