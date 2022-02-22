Telia TV не будет транслировать часть российских каналов

Компания смарт-ТВ Telia TV отказывается от ретрансляции 25 российских каналов.

Как сообщила во вторник Telia Lietuva, договор о ретрансляции этих каналов завершается в конце апреля. Новый договор с другой компанией, перенимающей прав трансляции этих каналов в Литве, не будет заключен по причине несоответствия стандартов прозрачности, предъявляемым к бизнес-клиентам Telia.

В Литве Telia TV продолжит ретрансляцию 58 каналов на русском языке.

С 30 апреля у Telia TV не останется каналов, которые до сих пор представляла в Литве компания Media One LT.

В связи с завершением действующего договора с этой компанией, договор с перенимающей права на эти каналы компанией, не будет заключен по причине негативного вывода аудита по закупкам.

"При наличии хотя бы малейшего сомнения по поводу прозрачности закупок Telia мы несем ответственность за соблюдение высочайших стандартов бизнеса. Поэтому мы приняли решение не закупать новые права на ретрансляцию", − заявил представитель Telia Аудрюс Стасюлайтис.

С 30 апреля Telia TV не будет ретранслировать в Литве следующие каналы:"Первый Балтийский", REN TV, "Бабер ТВ", Boks TV Plus, "Дом кино", "Дом Кино Premium HD", "Карусель", "Кухня TV HD", "Кинокомедия HD", "Киносерия HD", КВН ТВ, Kinomiks HD, M-1 Global HD, "Музыка Первого", "Наше новое Кино HD", НТВ Мир Lithuania, NTV Serial, "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Индийское Кино", "Поехали", "Родное Кино", "Телекафе", "Время далекое и близкое".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!