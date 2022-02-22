Минздрав отменяет обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными ковидом

С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те жители, которые получили положительный ответ ПЦР-теста или теста на антигены или те люди, которые, возможно, болеют COVID и ждут результата теста, сообщает Минздрав.

Людям, контактировавшим с больными коронавирусом, отныне не придется изолироваться, однако остается в силе рекомендация по мере возможности работать удаленно, следить за своим здоровьем, делать быстрые тесты для самоконтроля, избегать физического контакта с другими людьми в течение 7 дней после последнего контакта с больным, надевать респираторы или медицинские маски.

В случае с теми, кому изоляция после контакта с больным COVID-19 была назначена до вступления нового правила в силу, их изоляция может быть прекращена, для этого надо обращаться в Национальный центр общественного здравоохранения.

Во всех случаях, когда у человека есть симптомы, напоминающие симптомы COVID-19 – кашель, температура, головная боль, тяжелое дыхание, боль в горле, насморк, рекомендуется изолироваться и записываться на ПЦР-тест по интернету www.1808.lt или телефону 1808.

Если человек получил положительный результат ПЦР-теста или теста на антигены, он должен немедленно изолироваться и связаться с семейным врачом, который по мере необходимости назначит лечение и оформит больничный.

Отныне контактировавшим с больным COVID-19 изолироваться необязательно.

Им строго рекомендуется соблюдать следующие требования: работать удаленно, если это возможно и следить за своим здоровьем.

Решение об отмене обязательной изоляции было принято потому, что люди, заболевшие COVID-19, часто не указывают, с кем они живут, поэтому домочадцы не изолируются.

Кроме того, такое решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации: сокращается заболеваемость COVID-19, снижается ускорение пандемии.

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