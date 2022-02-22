airBaltic до конца февраля прекращает ночные полеты в Украину

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приняла решение приостановить ночные полеты в Украину и с Украины до конца февраля 2022 года, сообщили представители airBaltic.

Авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам этих рейсов будет предложено перенести бронирование на другие рейсы.

В airBaltic указывают, что перед каждым рейсом оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Авиакомпания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic планирует ежедневно выполнять рейсы между Киевом и Ригой, также в графике два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Между тем Украина заявила, что ее воздушное пространство остается открытым для международных рейсов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!