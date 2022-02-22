До июля в Литве появится еще 100 банкоматов, план уже реализуют

В Литве по плану проходит повышение доступности к обналичиванию денежных средств. До начала лета в стране появятся еще 100 банкоматов и других подобных мест обналичивания средств. Центробанк Литвы обещает в мае представить предварительный список таких мест.

"Цель этих действий - сделать так, чтобы наличные были ближе к человеку. Жители Литвы до сих пор относятся к той группе, в которой широко используют наличные. Когда до 1 июля будет осуществлен меморандум, 99% жителей Литвы смогут найти банкомат в 20 км от дома, а 90% – в 10 км. Сейчас этот показатель составляет 82%", – сказала заместитель главы ЦБ Аста Куниёси.

Она заметила, что до июля банкоматы будут в 191 населенном пункте Литвы (сейчас в 91).

"Участники финансовых рынков указали, что оборудуют 100 банкоматов. Большая их часть появится в населенных пунктах, где проживает до 2000 человек", – сказала Куниёси. Сейчас проводится физическая оценка таких мест.

Представитель ЦБ заметила, что 240 000 человек (из 900 000) получают государственные выплаты в виде наличных.

Председатель парламентского комитета по бюджету Миколас Маяускас интересовался, когда появится окончательный список мест, в которых установят банкоматы, однако Куниёси ответила, что пока не хочет его представлять, поскольку он неполный.

Маяускас отметил, что Литва значительно отстает от других стран по доступности банкоматов.

"По подсчетам Всемирного банка, в среднем в еврозоне на 100 000 жителей приходится 106 банкоматов, а в Литве всего 39 – это самый плохой результат. (...) В Латвии этот показатель – 58, в Эстонии – 67", – заметил он.

Маяускас напомнил, что парламент планировал утвердить требование по увеличению банкоматов на законодательном уровне, но поскольку банки сами проявили инициативу в этом вопросе, вероятно, необходимость в таком законе отпадет.

Напомним, что находящиеся в Литве банки подписали меморандум о расширении сети банкоматов.

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