Полиция выпустила на улицы BMW без опознавательных знаков

Литовская служба дорожной полиции в течение некоторого времени обновляет парк своих машин без опознавательных знаков. Не так давно полицейские показали новые автомобили Renault Megane и Kia. Однако водителей больше заинтересовала информация о том, что полиция готовит мощный BMW серии G.

Сообщалось, что этот автомобиль оснащен практически так же, как "черная госпожа" Audi A6. Этот автомобиль Audi прославился тем, что мог остановить даже самых злостных нарушителей ПДД, нагнать беглецов, а установленное на нем оборудование позволяло полицейским спокойно ездить по улицам и фиксировать нарушения, протоколы техника составляла автоматически.

Поэтому появившийся на улицах столицы Литвы несомненно будет тем автомобилем, который заставит водителей быть более дисциплинированными.

У BMW под капотом мощный 3-литровый 6-цилиндровый турбированный двигатель. Скорость от 0 до 100 км/ч эта модель набирает за 5,4 сек. Кроме того, у автомобиля все колеса ведущие.

Представитель полиции Ренатас Сяурусайтис сказал Delfi, что BMW 530D xDrive был приобретен в ходе публичных закупок. Стоил он 47 488 евро.

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