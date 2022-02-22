В Вильнюсе и Каунасе мужчинам были нанесены ножевые ранения

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе и Каунасе мужчинам были нанесены ножевые ранения.

По предварительным данным, 21 февраля, в 22 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, в квартире мужчина нанес ножевое ранение другому мужчине (1964 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Нетрезвый (2,43 промилле) подозреваемый (1977 г.р.) был задержан.

В 23 ч. того же дня в Каунасе, в квартире на проспекте В.Кревес, женщина нанесла ножевое ранение мужчине (1963 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Нетрезвая (2,27 промилле) подозреваемая (1995 г.р.) была задержана.

Полиция расследует обстоятельства происшествий.

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