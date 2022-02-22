Коронавирус в Литве: 6812 новых случаев и 18 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 812 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 5 830 случаев были первичным заражениями, 975 – вторичными и семь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1865 человек, из них 109 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 871,5 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 293 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3787,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,2%.

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